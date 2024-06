Daniele De Rossi, neo allenatore della Roma, avrebbe messo Matteo Politano tra i primi obiettivi di mercato per rinforzare la rosa giallorossa. L’esterno offensivo del Napoli, romano doc e cresciuto nel settore giovanile capitolino, rappresenterebbe il profilo ideale per il progetto tattico di De Rossi.

Il Napoli apre alla cessione con l’offerta giusta

Nonostante la soddisfazione per le prestazioni di Politano, vincitore di Coppa Italia e Scudetto con il Napoli, il club partenopeo non sembrerebbe precludere a priori una sua cessione. Tuttavia, per lasciar partire l’esterno classe 1993, legato al Napoli da un contratto fino al 2027, servirebbe un’offerta da 12 milioni di euro.

Roma-Napoli, trattativa da impostare

La richiesta economica del Napoli potrebbe rappresentare un ostacolo per la Roma nella trattativa per Politano. Molto dipenderà anche dall’eventuale possibilità per i giallorossi di investire su un altro obiettivo come Federico Chiesa, calciatore che piace a De Rossi per il suo 4-3-3.

Un sogno che può realizzarsi

Per Politano, un eventuale trasferimento alla Roma rappresenterebbe la realizzazione di un sogno sfumato nel 2019, quando sembrava ad un passo dal vestire la maglia giallorossa prima che l’affare saltasse. Il romano è cresciuto nel settore giovanile capitolino e ha sempre nutrito un forte legame con i colori della sua città.

Il Napoli valuta le opzioni

Dal canto suo, secondo quanto riferisce il corriere dello sport, il Napoli sembra disposto ad ascoltare eventuali offerte per Politano, pur consapevole del suo valore tecnico e dell’importanza ricoperta nell’ultima stagione trionfale. La richiesta di 12 milioni potrebbe essere un primo passo per impostare una trattativa con la Roma, con il club partenopeo che valuterà attentamente le proposte in arrivo per l’esterno offensivo.