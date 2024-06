Pedullà: “le parole di chiesa sono oro per il mercato. Il Napoli lavora sotto traccia. Coppia da sogno con Kvaratskhelia” -VIDEO

Secondo Alfredo Pedullà, il Napoli starebbe lavorando sotto traccia per portare Federico Chiesa in azzurro e formare una coppia d’attacco “devastante” con Kvaratskhelia.

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha confermato l’interesse del Napoli per Federico Chiesa attraverso il suo canale YouTube. Nonostante le smentite ufficiali, il giornalista sostiene che la trattativa per l’esterno della Juventus rappresenti una “traccia celata” ma assolutamente viva da seguire nei prossimi mesi.

Le parole di Chiesa “musica” per Conte

Secondo Pedullà, le recenti dichiarazioni di Chiesa riguardo al suo gradimento nel giocare come esterno destro hanno rappresentato “musica” per le orecchie di Antonio Conte, che gradirebbe allenare il talento bianconero al Napoli. Anche la Roma sarebbe interessata, ma la prospettiva di lavorare con Conte potrebbe fare la differenza.

La coppia “devastante” con Kvaratskhelia

Pedullà si è soffermato sull’eventuale coppia d’attacco che Chiesa potrebbe formare con Kvaratskhelia alle spalle di una prima punta: “Kvara e Chiesa sarebbero una roba devastante, un salto di qualità enorme per il Napoli”. Un tandem offensivo di grande qualità che renderebbe gli azzurri ancora più competitivi.

Napoli su Chiesa, la conferma di Pedullà

Nonostante le smentite ufficiali, Pedullà conferma che il Napoli starebbe lavorando “sotto traccia” per portare l’esterno in azzurro. Il basso profilo tenuto dalla società partenopea sarebbe legato alla situazione di Di Lorenzo, accostato alla Juventus.

45 giorni caldi sul mercato

Il noto giornalista ha sottolineato come i prossimi 45 giorni di calciomercato si prospettino “molto caldi”, lasciando intendere che la pista Chiesa potrebbe subire importanti sviluppi in questo lasso di tempo cruciale.

Insomma, secondo l’esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli starebbe lavorando in maniera discreta ma decisa per regalare a Conte un rinforzo di lusso come Federico Chiesa, da affiancare a Kvaratskhelia in un tandem offensivo di assoluto livello.