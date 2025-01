Angelo dei Ricchi e Poveri gaffe clamorosa su Rai 1: la frase che ha gelato Liorni a Capodanno

Momento di forte imbarazzo durante “L’Anno che Verrà”: il cantante, infuriato per un problema tecnico durante il countdown di mezzanotte.

Il Capodanno in diretta su Rai 1 si è trasformato in un momento di profondo imbarazzo quando Angelo dei Ricchi e Poveri, visibilmente irritato per un problema tecnico, ha perso la pazienza in diretta nazionale. Durante il countdown per la mezzanotte, chiamato dal conduttore Marco Liorni per i festeggiamenti, l’artista si è trovato con il microfono spento.

La reazione del cantante non si è fatta attendere: rivolgendosi ai tecnici, ha utilizzato espressioni decisamente inappropriate per la prima serata Rai. Nonostante i tentativi di Liorni di coprire l’audio, le parole sono risultate perfettamente udibili ai telespettatori.

Il conduttore, gestendo la situazione con professionalità, è stato costretto a intervenire: “Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”.

L’episodio è diventato immediatamente virale sui social network, dove il video dello “scivolone” ha raccolto migliaia di condivisioni in poche ore.