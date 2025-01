Bagno di Capodanno a Napoli: le famiglie di Gilmour e McTominay in kilt sulla spiaggia

Curiosa presenza sulla spiaggia di Varcaturo per il tradizionale bagno del primo dell’anno: i parenti degli scozzesi del Napoli hanno assistito all’evento in abiti tradizionali.

Una singolare presenza ha caratterizzato il tradizionale bagno di Capodanno sulla spiaggia di Varcaturo. I familiari di Billy Gilmour e Scott McTominay, calciatori scozzesi del Napoli, hanno assistito all’evento indossando il tradizionale kilt, regalando una nota di colore internazionale alla manifestazione.

Le condizioni meteo ideali, con mare calmo e temperatura che ha sfiorato i 20 gradi, hanno permesso a una decina di coraggiosi di tuffarsi nelle acque del litorale napoletano per celebrare l’inizio del 2025. L’impresa è stata accompagnata dagli applausi dei presenti, tra cui spiccavano i parenti dei due centrocampisti azzurri che risiedono nella zona.

I due calciatori non hanno potuto partecipare all’evento, essendo impegnati nella preparazione dell’importante sfida di campionato. La squadra di Antonio Conte, infatti, sarà di scena sabato al Franchi contro la Fiorentina in un match cruciale per mantenere la vetta della classifica.