SKY – Lindstrom verso il Lione: vicino l’accordo col Napoli per un prestito con diritto di riscatto

Il Napoli valuta l’offerta del Lione per Lindstrom, con il primo club in pole. Trattativa in corso per prestito con diritto di riscatto.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il futuro di Jesper Lindstrom sembra destinato a una svolta francese, con il Lione in vantaggio nella corsa per il giocatore. Il centrocampista norvegese, arrivato lo scorso anno per 25 milioni dall’Eintracht Francoforte, potrebbe presto trovarsi in prestito in Ligue 1, secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa.

Il presidente De Laurentiis non intende sminuire l’investimento fatto, pertanto è propenso a concedere Lindstrom solo in prestito oneroso, con la speranza di valorizzarlo ulteriormente. Il club partenopeo, tuttavia, non fa sconti sul costo del prestito, cercando di garantirsi il miglior affare possibile. Il Lione sembra il favorito per assicurarsi le prestazioni del trequartista di 24 anni, con cui si starebbe discutendo un accordo che include un diritto di riscatto.

Il Napoli, al contrario, preferirebbe un obbligo di acquisto sotto certe condizioni, fissato intorno ai 20 milioni di euro. Nonostante le trattative siano in corso, è Lindstrom stesso che sembra aver già fatto la sua scelta, mostrando interesse per il trasferimento in Ligue 1.

Resta da vedere se Conte includerà Lindstrom nei piani per il ritiro estivo, aspetto cruciale prima di confermare l’affare. Nel frattempo, il Marsiglia rimane una presenza costante nella corsa al giocatore, pronto a cogliere qualsiasi opportunità che si presenti nel mercato estivo.