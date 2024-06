Caso Kvaratskhelia: il Napoli gela il PSG. Manna vola in Germania

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna in Germania per incontrare Kvaratskhelia, respinta un’offerta da 110 milioni dal PSG.

Il caso Kvaratskhelia ha preso una piega importante, con il Napoli che avrebbe respinto un’offerta choc da 110 milioni di euro dal Paris Saint-Germain per il suo talento georgiano. Una mossa che gela le ambizioni del club francese e dimostra la ferma volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di trattenere il gioiello azzurro.

Manna vola da Kvaratskhelia in Germania

Per placare le voci di mercato, il direttore sportivo Giovanni Manna volerà in Germania per incontrare di persona Khvicha Kvaratskhelia, attualmente impegnato con la nazionale georgiana agli Europei.

L’obiettivo di Manna è duplice: comprendere le reali intenzioni del giocatore e ribadirgli l’incedibilità stabilita dalla società, forte del contratto che lo lega al Napoli fino al 2027.

Il Napoli fa muro sul georgiano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la linea del Napoli sembra essere granitica. Dopo aver rispedito al mittente l’offerta choc da 110 milioni del PSG, il club vuole blindare Kvaratskhelia in vista della prossima stagione.

L’allenatore Antonio Conte e il presidente De Laurentiis considerano il georgiano una colonna portante e imprescindibile del progetto tecnico, rendendo di fatto impossibile una sua cessione a meno di proposte fuori mercato.

Una posizione condivisa con Manna

La fermezza di Conte e De Laurentiis è condivisa anche da Manna, che dopo la presentazione del nuovo allenatore il 26 giugno volerà per incontrare Kvaratskhelia e il suo agente Mamuka Jugeli, protagonista di alcune dichiarazioni che avevano fatto insospettire i tifosi azzurri.

Il Napoli si prepara dunque a resistere compatto alle avances per il suo gioiello georgiano, respingendo al mittente anche offerte faraoniche come quella del PSG.

Segui napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul “caso Kvaratskhelia” e le mosse del Napoli per blindare il talento georgiano nonostante le voci di mercato.