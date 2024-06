Hamsik: “Il Napoli mi voleva con Calzona. Conte scelta top”

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik commenta il suo mancato ritorno con Calzona e elogia la scelta di Conte come nuovo allenatore degli azzurri.

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato del suo legame con il club partenopeo, svelando di aver rifiutato un possibile ritorno con Ciccio Calzona come allenatore.

Rifiutato il ritorno a Napoli con Calzona

“Potevo tornarci con Calzona, ma non me la sono sentita. Ho un percorso da seguire, ogni cosa a suo tempo“, ha dichiarato Hamsik, attualmente impegnato con la nazionale slovacca agli Europei.

Elogi per Conte: “Scelta giustissima”

L’ex numero 17 azzurro ha invece elogiato la scelta di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli: “Conte ha personalità, è una scelta giustissima. La società gli darà una squadra forte per tornare subito in Champions“.

Nostalgia di Napoli

Nonostante la nostalgia per Napoli sia sempre presente (“Ci sto tornando meno spesso di quello che vorrei“), Hamsik prevede un salto in città solo dopo gli Europei.

Dispiaciuto per Di Lorenzo

Hamsik si è detto sorpreso dalla richiesta di cessione di Giovanni Di Lorenzo: “È sempre stato benvoluto dai compagni ed è un idolo dei tifosi. Mi dispiacerebbe…“

Futuro in panchina

Lo slovacco ha confermato il suo futuro da allenatore: “Sì, il mio futuro lo vedo in panchina. A settembre parteciperò al corso Uefa Pro a Coverciano“.

Sulla crisi del Napoli

Riguardo la stagione negativa del Napoli, Hamsik l’ha giudicata comprensibile: “Un calo ci poteva stare dopo una stagione pazzesca come lo scudetto“.

