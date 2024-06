Modulo Napoli, Corbo: “Conte abbandonerà il possesso palla. Romperà con il passato”

Scopri la rivoluzione tattica di Conte al Napoli: difesa a tre, gioco verticale e nuove strategie nel calcio italiano.

Con l’arrivo di Antonio Conte alla guida del Napoli, si profila una vera e propria rivoluzione tattica. Il tecnico leccese, reduce da un’esperienza altalenante al Tottenham, ha scelto di abbracciare un sistema di gioco radicalmente diverso da quello visto in passato sotto altre gestioni.

Nuova direzione tattica

Conte, noto per il suo rigore tattico e la sua passione per una difesa a tre, sembra intenzionato a trasformare radicalmente lo stile di gioco degli azzurri. Secondo le anticipazioni di mercato, la dirigenza partenopea sta lavorando per soddisfare le esigenze del tecnico, focalizzato su un gioco verticale e rapido, incentrato sul contropiede e sulla rapidità nel creare spazi dietro le linee avversarie.

Il parere dell’esperto

Il giornalista sportivo Antonio Corbo, in un editoriale su La Repubblica, ha sottolineato come Conte stia abbracciando le nuove tendenze del calcio moderno, lasciando da parte il possesso palla a favore di una strategia più diretta e dinamica.

“La modernità indica nuove tendenze: abbandona il possesso palla (caro a Sarri che ne fece un mirabile dogma) per creare spazi fulminei alle spalle dei difensori rivali. È in perfetta linea Conte con il 3-4-3 previsto. Sarà nella scia di Inter e Atalanta. Il gioco si evolve e dall’immobilismo fuggì anche Pep Guardiola, sono passati dieci anni dal 4-3-3 di Barcellona. Il momento del calcio in Italia come in Europa offre ad Antonio Conte una opportunità. Rompere a Napoli con il passato”.

L’approccio di Conte potrebbe rappresentare una svolta cruciale per il calcio italiano, riflettendo un movimento più ampio verso nuove strategie e idee tattiche nel panorama europeo. Dopo il dominio del 4-3-3 dei tempi del Barcellona di Guardiola, il calcio si evolve e Conte sembra pronto a cogliere questa opportunità per rinnovare il Napoli e riportarlo ai vertici della Serie A.