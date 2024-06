Luigi De Laurentiis: “Mio padre può dire cazzate! Tensioni in famiglia sulla multiproprietà Napoli-Bari”

Luigi De Laurentiis critica le dichiarazioni del padre Aurelio sulla multiproprietà Napoli-Bari. Ammette tensioni familiari ma difende l’investimento nel club pugliese.

Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, ha espresso forti critiche verso le recenti dichiarazioni di suo padre Aurelio sulla multiproprietà Napoli-Bari. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Moreno Longo e del DS Giuseppe Magalini, Luigi ha affermato: “Le parole di mio padre hanno fatto male anche a me. Che mio padre possa dire cazzate penso sia chiaro, a volte ci sono sragionamenti, anche se quando entra nella mia sfera lavorativa diventano dei danni.”

Tensioni familiari e difesa dell’investimento nel Bari

Il giovane De Laurentiis ha ammesso l’esistenza di tensioni familiari: “Mi ha fatto degli sgambetti e in famiglia ci sono state tensioni.” Tuttavia, ha anche cercato di contestualizzare le parole del padre: “Non per difenderlo perché non si può fare, ma credo lui volesse difendere la multiproprietà, ovvero due imprenditori privati che difendono due brand sportivi.”

Luigi ha poi sottolineato l’impegno finanziario della famiglia nel Bari: “Questo gruppo investe molti denari, in passato questa squadra è fallita, con noi sarà impossibile. Questo è il massimo investimento che un gruppo come noi potrà fare.”

Possibile cessione del Bari? La situazione

Riguardo alle voci di una possibile cessione del club pugliese, De Laurentiis jr ha dichiarato: “Nel calcio ci sono tanti fondi che si fanno avanti contattando i brand sportivi, oggi il nostro paese ha un grandissimo appeal per gli investimenti. A oggi non è arrivata nessuna proposta vera e concreta, se dovesse arrivare la valuteremmo.”

Ha poi aggiunto: “Ho avuto un incontro con degli americani, ma non ho la volontà di parlarne pubblicamente per questioni di business. Se dovessero arrivare ne parlerò chiaramente pubblicamente.”

L’impegno per il futuro del Bari

Nonostante le difficoltà, Luigi De Laurentiis ha ribadito il suo impegno per il Bari: “Io comunque non mollerò, ho la voglia di lottare per dimostrare che il mio è un impegno sano e veritiero.”

