Secondo Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sta intensificando gli sforzi per acquistare Alessandro Buongiorno dal Torino: “Il Napoli date le difficoltà sta aumentando l’offerta per acquistare il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ma allo stesso tempo le parti potrebbero riaggiornarsi ulteriormente alla fine dell’Europeo.”

Hermoso diventa la priorità: all-in del Napoli sul parametro zero

Visti i rallentamenti nella trattativa per Buongiorno, il Napoli starebbe virando con decisione su Mario Hermoso, difensore in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. De Maggio rivela: “Visti i rallentamenti il Napoli starebbe facendo all-in su Hermoso a parametro zero. Quindi dopo Rafa Marin, il Napoli potrebbe mettere le mani sin da subito su Hermoso.”

Corsa contro il tempo: obiettivo chiudere prima del ritiro

Il Napoli sembra intenzionato a chiudere l’affare Hermoso in tempi brevi. De Maggio sottolinea: “Il club starebbe facendo di tutto per arrivare a prendere Hermoso prima dell’11 luglio, ovvero prima del ritiro a Dimaro”.

La difesa del Napoli prende forma

Con l’arrivo di Rafa Marin già definito e la possibile aggiunta di Hermoso, il reparto difensivo del Napoli sta prendendo forma in vista della prossima stagione. L’eventuale arrivo del difensore spagnolo potrebbe rappresentare un colpo importante per gli azzurri, garantendo esperienza e qualità alla retroguardia.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sulle trattative per rinforzare la difesa azzurra!