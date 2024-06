Hermoso-Napoli, Manna aspetta la risposta definitiva entro pochi giorni

Il Napoli punta Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. presentata offerta all’entourage del difensore in scadenza. Attesa risposta definitiva a breve.

Dopo aver praticamente chiuso l’affare Rafa Marin, il Napoli non si ferma e punta a rinforzare ulteriormente la difesa con l’acquisto di Mario Hermoso.

Napoli all’assalto di Hermoso: offerta da 3.5 milioni a stagione

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, il club azzurro sarebbe fiducioso di chiudere la trattativa per il centrale dell’Atletico Madrid, in scadenza di contratto tra pochi giorni.

Offerta presentata all’entourage di Hermoso: attesa risposta a breve

Il Napoli avrebbe già fatto la sua mossa, presentando un’offerta concreta all’entourage di Hermoso: 3.5 milioni di euro a stagione per convincere il difensore spagnolo a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. La palla passa ora al giocatore e al suo entourage, chiamati a dare una risposta definitiva nel giro di pochi giorni.

Hermoso, un rinforzo di esperienza per la difesa di Conte

L’eventuale arrivo di Mario Hermoso rappresenterebbe un importante colpo per la difesa del Napoli. Il centrale spagnolo, classe 1995, porterebbe esperienza e qualità al reparto arretrato azzurro, andando a completare un pacchetto difensivo che si sta rinnovando con l’arrivo di giovani talenti come Rafa Marin.

La dirigenza del Napoli sembra determinata a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione, in grado di soddisfare le ambizioni di Antonio Conte e di tornare a lottare per lo scudetto e per un posto di rilievo in Champions League.

