Rafa Marin sbarcherà in Italia nei prossimi giorni: prima Roma, poi le consuete visite mediche a Villa Stuart

Sarà proprio Rafa Marin il primo colpo in difesa del Napoli di Conte: ma la dirigenza azzurra non si fermerà qui.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Rafa Marin è pronto a varcare i confini italiani per unirsi alla squadra partenopea del Napoli. Il difensore centrale, proveniente dal Real Madrid, è atteso nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche presso Villa Stuart, segnando così il primo acquisto sotto la gestione di Antonio Conte.

Il trasferimento di Marin è stato definito attraverso una formula contrattuale innovativa, concordata con il Real Madrid di Florentino Perez. I dettagli dell’operazione sono stati finalizzati dalla dirigenza del Napoli, che ora prepara il benvenuto ufficiale al giocatore in Italia. Si prevede che Marin arrivi a Roma prima di recarsi per le visite mediche, un passo cruciale prima di integrarsi completamente nella nuova squadra.

Il Napoli, sotto la guida del coach salentino Conte, non si ferma qui. Secondo fonti vicine al club, il club azzurro sta attivamente cercando un altro difensore di alto livello per rinforzare ulteriormente la retroguardia in vista della prossima stagione. La strategia tattica subirà un cambiamento significativo con l’arrivo di Marin, riflettendo l’obiettivo di Conte di costruire una difesa robusta e affidabile.

Tuttavia, l’attuale campionato europeo sta rallentando le trattative di mercato per molti club, compreso il Napoli. Ad esempio, il presidente del club Aurelio De Laurentiis deve ancora finalizzare i dettagli per il futuro di Buongiorno, rimandando le discussioni fino alla fine del torneo continentale.