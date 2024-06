Rafa Marin-Napoli, Manna super: recompra dal 2026, il Napoli può incassare anche 70 milioni

Rafa Marin è il primo acquisto del nuovo Napoli di Conte: i dettagli del trasferimento con clausola di recompra, secondo Gianluca Di Marzio.

Gianluca Di Marzio ha svelato i dettagli dell’atteso trasferimento di Rafa Marin al Napoli, un’affare che potrebbe avere implicazioni significative nel mercato estivo. Nonostante l’ufficialità ancora mancante, la trattativa è stata finalizzata in ogni suo aspetto.

Il giovane difensore spagnolo, attualmente sotto contratto con il Real Madrid e reduce da una stagione in prestito all’Alavès, si unirà al club partenopeo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal giornalista di SKY sul suo sito, Marin costerà al Napoli circa 10 milioni di euro, diventando così una nuova risorsa per la squadra di Antonio Conte.

“Il Napoli ha definito in queste ore il primo acquisto della sua sessione estiva di calciomercato: si tratta di Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Alavès. Rafa Marin si trasferirà dal Real Madrid al Napoli a titolo definitivo. Quindi gli azzurri saranno i nuovi proprietari del cartellino, il cui valore viene stabilito sui dieci milioni di euro”.

Una clausola particolare nell’affare Rafa Marin-Napoli

L’operazione contiene una clausola particolare che potrebbe complicare i piani futuri del Real Madrid. I “Blancos” manterranno un diritto di recompra, esercitabile in diverse finestre temporali: non alla fine della stagione 2024-2025, ma a partire dal 2025-2026 per 25 milioni di euro, con un ulteriore aumento a 35 milioni nel 2026-2027. Ecco quando dichiarato da Di Marzio:

“I “Blancos”, però, manterranno un diritto di recompra. Alla fine della stagione 2024-2025, non sarà esercitabile; Alla fine della stagione 2025-2026, scatterà e sarà esercitabile per 25 milioni; Alla fine della stagione 2026-2027, salirà a quota 35 milioni. Il Napoli però potrà contare su una condizione particolare a propria tutela, da esercitare qualora le prestazioni di Marin convincessero la dirigenza, per complicare e rendere più onerosa la recompra da parte del Real Madrid e non perdere il calciatore”.

Il Napoli, però, ha salvaguardato i propri interessi con una contromisura strategica. Secondo quanto riferito da Di Marzio, il club partenopeo potrà aumentare la cifra della recompra del Real Madrid nel 2026 e nel 2027, rendendo più oneroso il riacquisto di Marin se le sue prestazioni dovessero convincere la dirigenza partenopea.

In particolare, alla fine della stagione 2024-2025, il Napoli avrà la possibilità di aggiungere altri dieci milioni alla cifra pagata inizialmente (10 milioni), portando la recompra a 50 milioni nel 2026 e a 70 milioni nel 2027, rispettivamente.

“Alla fine della stagione 2024-2025 il Napoli potrà aggiungere alla quota che verserà in questa sessione (10 milioni, come detto) anche una “fee” di altri dieci milioni. Se lo farà, la recompra di Marin aumenterà: da 25 a 50 milioni nel 2026; da 35 a 70 milioni nel 2027″.