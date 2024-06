Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport attraverso il giornalista Gianluca Di Marzio, il Napoli ha raggiunto l’accordo definitivo con il Real Madrid per l’acquisto di Rafa Marin, difensore spagnolo classe 2002. Il giovane talento sarà il primo rinforzo portato in azzurro dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e dal tecnico Antonio Conte.

Napoli, colpo Rafa Marin: accordo totale col Real Madrid

L’intesa tra Napoli e Real Madrid per Rafa Marin è stata trovata su ogni aspetto, e ora non restano che da limare gli ultimi dettagli burocratici e formali prima di chiudere ufficialmente la trattativa. Non ci sono più dubbi sul fatto che l’operazione andrà in porto e che il difensore spagnolo approderà in Serie A a titolo definitivo.

Chi è Rafa Marin, il primo rinforzo del Napoli

Rafa Marin è un difensore centrale di piede destro, dotato di una grande struttura fisica grazie ai suoi 191 centimetri di altezza. Nell’ultima stagione, il classe 2002 ha giocato in prestito all’Alaves nella Liga spagnola, collezionando 33 presenze in campionato e 2 in Coppa del Re, senza però riuscire a segnare o fornire assist.

Il Napoli si assicura così un giovane talento di prospettiva per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Antonio Conte, che potrà lavorare con Rafa Marin per farlo crescere e inserirlo gradualmente nelle rotazioni della difesa azzurra.

