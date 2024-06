Rafa Marin al Napoli, tifosi Real delusi: “Errore clamoroso dare via un giovane così promettente”

Rafa Marin passa al Napoli: polemiche tra i tifosi del Real Madrid che non gradiscono il trasferimento del giocatore.

Rafa Marin, difensore del Real Madrid, è pronto ad un trasferimento che sta ‘dividendo’ i tifosi. Il Napoli ha siglato l’accordo per portare il giovane talento alla squadra di Aurelio De Laurentiis, segnando il primo grande acquisto della stagione estiva.

Il giocatore, seppur con la clausola di recompra da parte del Real Madrid, sembra destinato a vestire la maglia azzurra in maniera definitiva. La notizia però non è stata accolta con entusiasmo dalla base dei Blancos.

In Spagna, tra i sostenitori dei campioni d’Europa, regna un forte scetticismo. Molti esprimono il loro disappunto su vari forum e social network: “Errore clamoroso: Marin avrebbe fatto comodo anche nella prossima stagione”, lamenta un fan del Real Madrid. Altri commenti sottolineano l’incomprensione di cedere un talento emergente come Marin: “Perché dare via un giovane così promettente? È inspiegabile e assurdo”.

D’altra parte, c’è chi fa i complimenti a De Laurentiis per il colpo riuscito. “Complimenti al Napoli per questa operazione”, scrive un supporter. “Rafa Marin è il tipo di giocatore che può fare la differenza in difesa”, aggiunge un altro.

Resta da vedere come il giocatore si adatterà al calcio italiano e se riuscirà a soddisfare le aspettative dei nuovi tifosi partenopei. Il mercato estivo si annuncia vibrante, con questo trasferimento che già sta facendo discutere.