Oggi lo staff di Conte a Castel di Sangro: ecco le date del ritiro

Oggi i collaboratori di Antonio Conte visiteranno Castel di Sangro in vista del ritiro estivo del Napoli: le date e gli aggiornamenti.

Oggi, alcuni membri del team di Antonio Conte faranno un sopralluogo a Castel di Sangro, preparandosi per il ritiro estivo del Napoli in Abruzzo. Questa visita anticipa un’estate intensa di preparazione per la squadra partenopea, che si prepara per una stagione carica di aspettative e ambizioni.

Tra le tappe chiave nel calendario del Napoli, merita attenzione la presentazione ufficiale di Antonio Conte alla stampa, prevista per mercoledì prossimo al Teatro di Corte di Palazzo Reale, con vista su Piazza del Plebiscito. Un evento atteso che segna l’inizio ufficiale della nuova era sotto la guida del celebre allenatore.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli farà ritorno a Dimaro Folgarida, nel Trentino, dal 11 al 21 luglio, una località che Conte conosce bene dai tempi del Siena. Prima di questo, però, è programmato un raduno preliminare a Castel Volturno. Il 25 luglio, la squadra si trasferirà a Castel di Sangro, dove rimarrà in ritiro fino al 9 agosto presso l’Aqua Montis di Rivisondoli, a breve distanza dallo stadio Patini, dove si svolgeranno gli allenamenti.

Durante il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli ha programmato tre amichevoli internazionali cruciali per testare la squadra: il 28 luglio contro l’Adana Demirspor, il 31 luglio contro il Brest (terzo classificato della Ligue 1 francese), e il 3 agosto contro il Girona, squadra spagnola.

A Dimaro, invece, sono previsti due test amichevoli contro una rappresentativa locale e una squadra di Serie B. In totale, il Napoli giocherà cinque partite di preparazione prima del debutto stagionale, fissato prima di Ferragosto per i trentaduesimi di Coppa Italia al Maradona.