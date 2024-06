Buongiorno-Napoli, Conte ha chiamato il difensore: filtra un decisione

Alessandro Buongiorno, obiettivo del Napoli per la difesa, ha parlato con Conte e sembra pronto al grande salto.

Antonio Conte sta cercando di convincere personalmente alcuni calciatori ad accettare la corte del Napoli. Uno dei primi obiettivi per rinforzare la difesa azzurra è Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, “Antonio Conte e Alessandro Buongiorno si sono già incontrati, parlati e piaciuti”.

Il Napoli offre 40 milioni, il Torino ne chiede 45

La trattativa tra Napoli e Torino per Buongiorno sembra ben avviata, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Il quotidiano campano scrive: “Il Napoli ha offerto al club granata 40 milioni per il suo cartellino. Cairo però ne chiede 45”. Nonostante la differenza, la sensazione è che l’affare possa andare in porto: “La forbice si assottiglia, Buongiorno dopo avere detto «no» a gennaio all’offerta dell’Atalanta pare pronto al grande salto in un club ambizioso come il Napoli”.

Buongiorno, un “giovane-vecchio” pronto al grande salto

Il Mattino descrive Buongiorno come un “giovane-vecchio, fin da quando faceva l’enfant prodige nel Carpi e nel Trapani di Castori in B. Poi il grande salto in massima serie con il Toro di cui diventa anche capitano e la chiamata di Spalletti in Nazionale per Euro ’24”. Un profilo di esperienza nonostante la giovane età, pronto per una nuova sfida in un club ambizioso come il Napoli.

Per portare Buongiorno alla corte di Conte, però, servirà ancora del tempo e bisognerà “lavorare di cesello con Cairo per trovare l’intesa definitiva”. I presupposti per il buon esito della trattativa sembrano esserci tutti, ma occorrerà pazienza per limare la distanza economica tra le parti.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato del Napoli e sulla trattativa per Alessandro Buongiorno su napolipiu.com!