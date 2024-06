Bargiggia: “Conte sovrastimato, alcuni calciatori non sanno nemmeno chi è” La risposta dei tifosi è da apllausi

Paolo Bargiggia critica l’arrivo di Antonio Conte al Napoli, affermando che il tecnico è sovrastimato,e che alcuni calciatori non sanno nemmeno chi è.

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare la situazione del Napoli, a partire dalle dichiarazioni dell’entourage di Kvaratskhelia riguardo a una possibile partenza: “Le dichiarazioni del padre e dell’agente di Kvaratskhelia? Il Napoli ovviamente si lamenterà e quest’ultimi diranno che le loro parole sono state travisate. In verità è logico che Kvara voglia andare via soprattutto se c’è il PSG pronto a ricoprirlo d’oro. A Napoli c’è una situazione esplosiva, Conte ha un po’ assestato il tutto ma non basta”.

“De Laurentiis non si strapperebbe i capelli per la cessione di Kvara”

Bargiggia ha poi espresso dubbi sulla reale volontà del presidente De Laurentiis di trattenere Kvaratskhelia: “L’agente di Kvara nei mesi scorsi è stato più volte a Napoli, tuttavia De Laurentiis non lo hai mai incontrato per un rinnovo. Secondo voi De Laurentiis, se dovesse vendere Kvara, si strapperebbe i capelli? Lo ha pagato 10 milioni, lo venderà a 70-80. Di cosa stiamo parlando?”

“Conte sovrastimato, alcuni calciatori forse non sanno nemmeno chi è”

Il giornalista si è poi soffermato sull’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, esprimendo un parere controcorrente: “Conte non è la soluzione a tutti i mali, cosa può far? Per me è sovrastimato: in molti pensano che lui possa convincere tutti i calciatori a rimanere. Alcuni sono stranieri e hanno agenti stranieri, forse non sanno nemmeno chi è Conte”.

I tifosi insorgono sui social: “Se Conte fosse andato al Milan avrebbe detto lo stesso?”

Le dichiarazioni di Bargiggia hanno suscitato immediate reazioni tra i tifosi del Napoli sui social. Molti i commenti critici verso il giornalista, accusato di simpatie verso le squadre del Nord. “Se Conte fosse andato al Milan, Bargiggia avrebbe detto le stesse cose? Noi crediamo di no”, si legge in un post diventato virale. “Parla di calciatori che non conoscono Conte, ma lui lo conosce il calcio internazionale o tifa solo per le squadre del Nord?”, scrive un altro utente. Non mancano i commenti ironici: “Bargiggia rosica perché Conte non allena la sua squadra del cuore” e “Ma questo chi è? Un altro pagliaccio che parla solo per fare titoli?”.

La polemica tra Bargiggia e i tifosi del Napoli sembra destinata a continuare, con molti supporters azzurri pronti a difendere l’arrivo di Conte e a sottolineare la caratura internazionale del tecnico leccese.

