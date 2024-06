Kvaratskhelia: “Il mio futuro? deciderò dopo l’Europeo, ora sono concentrato sulla Georgia”

Kvaratskhelia, dopo la sconfitta della Georgia contro la Turchia, ha parlato del suo futuro a Napoli affermando che deciderà dopo l’europeo.

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e della Georgia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 contro la Turchia all’Europeo: “Siamo un po’ delusi, meritavamo di più. Meritavamo di fare gol ma questo è il calcio. Dobbiamo continuare a lottare fino alla fine, fin quando ne avremo possibilità. Ripeto, meritavamo di più”.

Nonostante il risultato, il talento georgiano si è detto soddisfatto della prestazione della squadra: “Direi che la squadra ha fatto bene, abbiamo creato le nostre occasioni. Siamo stati compatti in fase difensiva, sono contento perché tutti abbiamo dato il massimo e tutti dobbiamo lottare”.

Kvaratskhelia sul futuro: “Decido dopo l’Europeo, ora sono concentrato sulla Nazionale”

Interrogato sul suo futuro al Napoli, Kvaratskhelia ha preferito rimandare ogni discorso a dopo l’Europeo: “Sto bene! Sono concentrato unicamente sulla Nazionale, poi dopo gli Europei deciderò sul mio futuro, ma ora non ci sto pensando, perché adesso voglio dare tutto in campo per aiutare la mia Nazionale. Ed è quello che sto provando a fare, ripeto, non sto pensando al resto e a tutto quello che si dice. Sono concentrato al 100% sulla Nazionale”.

Le parole di Kvara arrivano in un momento di grande incertezza riguardo al suo futuro in azzurro, con il Napoli che sta cercando di blindarlo con un rinnovo contrattuale per respingere l’assalto del PSG. Il georgiano, però, sembra voler rimandare ogni decisione a dopo l’impegno con la sua nazionale, per potersi concentrare al massimo sull’obiettivo di ben figurare all’Europeo.

Resta sempre aggiornato sulle ultime dichiarazioni di Kvaratskhelia e su tutte le notizie di calciomercato del Napoli su napolipiu.com!