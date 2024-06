La Marca: “Lobotka punto fermo del Napoli di Conte. Rafa Marin colpo per il futuro, Hermoso e Buongiorno per il presente”

L’avvocato Domenico La Marca elogia Lobotka e il mercato del Napoli, tra giovani di prospettiva come Rafa Marin e giocatori esperti come Hermoso e Buongiorno.

Intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, l’avvocato Domenico La Marca ha commentato diversi temi caldi del calciomercato, a partire dalla prestazione di Stanislav Lobotka con la maglia della Slovacchia contro il Belgio.

La Marca: “Lobotka punto fermo del Napoli di Conte”

“Lobotka ha offerto una prestazione sontuosa trascinando la Slovacchia ad un sorprendente successo contro il Belgio, che veniva considerato il grande favorito per la vittoria del girone.

Uno dei tasselli da cui credo che ripartirà il Napoli di Conte sarà proprio il mediano slovacco, uno di quelli che in una stagione così complicata ha sempre offerto prestazioni di buon livello.

Sono convinto che se ci sarà un cambio modulo, comunque, Lobotka rimarrà in maniera indiscutibile al centro del progetto e credo che Conte riuscirà ad esaltare le caratteristiche di uno dei mediani più forti d’Europa”.

Rafa Marin colpo per il futuro, Hermoso e Buongiorno per il presente

La Marca ha poi commentato le mosse del Napoli sul mercato, a partire dall’interesse per il giovane difensore Rafa Marin: “Il nome nuovo uscito nelle ultime ore è quello di Rafa Marin, difensore di proprietà del Real Madrid, che si è ben distinto con la maglia dell’Alaves in questa stagione.

È un centrale ben strutturato di piede destro, che però ha dimostrato una certa duttilità, è un profilo giovane e che sicuramente è destinato a crescere.

Ciò che convince maggiormente di questa operazione è la tempestività, visto che in caso di definizione della trattativa, Antonio Conte potrebbe avere a disposizione il ragazzo sin da inizio ritiro e credo che ciò sia un enorme vantaggio in termini di ambientamento e soprattutto permetterebbe al giovane spagnolo di assimilare i concetti del tecnico in poco tempo”.

L’avvocato ha poi chiarito che l’eventuale arrivo di Marin non escluderebbe altri colpi in difesa: “Non credo che l’arrivo di Rafa Marin sia alternativo ad Hermoso, sono convinto che il Napoli abbia le idee chiare sul mercato e si stia muovendo gradualmente per creare il giusto mix tra giocatori esperti e giovani di qualità.

Hermoso, come già abbiamo detto, è un giocatore di caratura internazionale che andrebbe a rinforzare notevolmente il reparto difensivo del Napoli che sta puntando anche ad un altro giocatore di assoluto spessore come Buongiorno.

Rafa Marin, invece, è un difensore giovane che può crescere tanto, il Napoli sta facendo bene a puntare anche su questi profili prospettici che possono migliorare senza però caricarli di eccessive pressioni”.