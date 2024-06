Il Napoli a un passo dall’acquisto di Rafa Marin, Schira: “Si può chiudere oggi. Le cifre”

Napoli vicino a chiudere con Rafa Marin dal Real Madrid: contratto fino al 2029, primo colpo di mercato targato Antonio Conte.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI.Il Napoli è pronto a siglare un affare decisivo nel calciomercato estivo con il difensore Rafa Marin, attualmente di proprietà del Real Madrid ma in prestito all’Alaves nella scorsa stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da SKY Sport, l’accordo potrebbe chiudersi già nella giornata di martedì, con le ore decisive che determineranno anche la formula dell’operazione.

Marin è stato al centro dell’attenzione di diversi club italiani, tra cui Milan e Juventus, ma sembra che il Napoli abbia avuto la meglio nella corsa per il giocatore spagnolo. Nicolò Schira, esperto di mercato, ha rivelato che l’operazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro, con il contratto del giocatore che sarà valido fino al 2029. Ecco quanto si legge sul suo profilo X:

“Rafa Marin si sta avvicinando al Napoli, affare dal Real Madrid per 7 milioni di euro. Trovati gli accordi per il suo contratto, valido fino al 2029. Si attendono nuovi colloqui in giornata per definire la formula del trasferimento. Il Real Madrid infatti vorrebbe una clausola di recompra sul difensore spagnolo”.

Il trasferimento di Marin potrebbe rappresentare il primo colpo di mercato per il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, che sembra apprezzare le qualità del difensore spagnolo. Il Real Madrid potrebbe inserire una clausola di recompra nell’affare, confermando così il suo interesse nel giocatore anche per il futuro.