Dovbyk spiazza il Napoli e i napoletani: “Un trasferimento in estate? Al Girona…”

L’attaccante del Girona, Artem Dovbyk, ha sorpreso il Napoli con le sue dichiarazioni post Romania-Ucraina.

Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino del Girona, ha lasciato il Napoli con l’amaro in bocca dopo le sue recenti dichiarazioni post-partita ad Euro 2024. Le speranze partenopee di accaparrarsi il giocatore sembrano ora sospese dopo che quest’ultimo ha ribadito il suo impegno nei confronti del Girona.

Il Napoli, in cerca di un sostituto per Victor Osimhen, sembrava aver individuato in Dovbyk l’erede ideale per il suo attacco. Ma le trattative non sono state semplici e adesso sembrano essere state tagliate corto dalle parole dell’ucraino.

Dovbyk ha dichiarato dopo la partita contro la Romania a Euro 2024 di essere felice al Girona e di non considerare un trasferimento in estate. “Un trasferimento in estate? Sono molto felice al Girona e mi trovo bene con tutte le persone intorno a me: giocatori, allenatore e dirigenti. Sono meravigliosi con me e mi danno tutte le condizioni per dare il massimo, è fantastico”. ha affermato l’attaccante, sorprendendo i tifosi del Napoli.

Le parole di Dovbyk sono arrivate dopo la sconfitta della sua nazionale per 3-0 contro la Romania, un risultato che potrebbe aver aumentato la pressione per il suo trasferimento. Sembra che l’attaccante abbia deciso di rimanere fedele al Girona nonostante l’interesse del club italiano.

Le parole di Dovbyk hanno certamente spiazzato gli azzurri, lasciando aperte molte domande sul futuro dell’attacco del Napoli.