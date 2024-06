Sky: “Kvara non si muove da Napoli. Ignorata l’offerta del PSG. Osimhen ai saluti”

Il Napoli non prende in considerazione offerte per Kvaratskhelia, nemmeno dal PSG. Conte lo vuole come punto fermo. Osimhen, invece, potrebbe partire. Il

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con i riflettori puntati su due dei suoi talenti più brillanti: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Secondo le ultimissime notizie riportate da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, il club partenopeo ha una posizione chiara riguardo al futuro dell’esterno georgiano.

Kvaratskhelia non si muove: il Napoli ignora le offerte

“Non so quanto controllo abbia Kvara sulle parole dell’agente e del padre: è un giocatore timido e introverso, questione anche di cultura. Di certo il georgiano ha parlato con Conte e si è detto entusiasta di lavorare col mister”, ha dichiarato Ugolini. “ADL ha detto chiaramente che sarebbe ripartito da Kvara per la prossima stagione. Lo stesso tecnico prima di mettere la firma sul contratto ha posto come condizione quella di ripartire da Kvara. Si può trovare un’intesa sulla clausola ma le offerte non verranno nemmeno valutate: la stessa offerta del PSG non è stata presa in considerazione.”

Osimhen, il peso dell’ingaggio e il possibile addio

Situazione differente per Victor Osimhen. Secondo Ugolini, “Il peso dell’ingaggio dell’attaccante nigeriano viene avvertito sia in termini di bilancio e ovviamente anche all’interno dello spogliatoio. Il suo contratto pesa circa 18 milioni annui, lordi, sulle casse della società.”

“Non credo sia un problema di clausola, il Napoli ha deciso di accettare anche una trattativa per la cessione oltre la clausola stessa”, ha aggiunto il giornalista di Sky Sport.

Napoli, priorità al rinforzo della difesa

Per quanto riguarda gli arrivi, il Napoli ha una priorità: rinforzare la difesa. “Su Buongiorno c’è l’apertura del calciatore. E poi il Napoli sta cercando di chiudere per Rafa Marin del Real Madrid, un classe 2002 che nell’ultima stagione ha giocato con l’Alaves. Il Milan si è provato a inserire, ma per i rossoneri è tardi”, ha concluso Ugolini.

In sintesi, il Napoli sembra determinato a trattenere Kvaratskhelia, ignorando anche le ricche offerte del PSG, mentre per Osimhen si profila un possibile addio. Un calciomercato, quello partenopeo, che si preannuncia ricco di colpi di scena e sorprese.

