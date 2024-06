Dragusin, l’agente: “Napoli su Dovbyk, ho saputo una cosa importante”

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, svela che osservatori del Napoli erano presenti alla partita Ucraina-Romania per visionare Dovbyk.

Radu Dragusin, il talentuoso difensore centrale rumeno, continua a impressionare con le sue prestazioni. Nella vittoria per 3-0 della Romania contro l’Ucraina, il giovane difensore è stato uno dei protagonisti, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Dragusin, il suo agente rivela l’interesse del Napoli per Dovbyk

Florin Manea, procuratore di Dragusin, è intervenuto in diretta su TvPlay per parlare del futuro del suo assistito e delle ultime indiscrezioni di mercato. “Oggi il mio socio mi ha detto che c’erano osservatori del Napoli allo stadio per visionare Dobvyk. Forse, hanno visto la partita che ha fatto Dragusin“, ha rivelato Manea con un sorriso.

Dragusin, un futuro da top player

L’agente di Dragusin non nasconde l’entusiasmo per il suo assistito: “Cosa posso dire, ormai non mi sorprende più perché so come lavora. Se continua così potrà diventare uno dei difensori centrali più forti al mondo.”

Manea ha anche ricordato l’importanza di Chiellini e Bonucci nella crescita di Dragusin durante la sua esperienza alla Juventus: “Penso che Chiellini e Bonucci siano fieri di Dragusin, sono stati molto importanti per la sua crescita quando era alla Juventus.”

Tottenham interessato, ma Dragusin è pronto a tutto

Nonostante l’interesse del Tottenham, Manea non sembra preoccupato per il futuro di Dragusin: “Da quello che so gli Spurs non cercano un difensore centrale puro, cercano più un difensore duttile. In ogni caso Dragusin è pronto a tutto, non ha paura della concorrenza.”

Ianis Dobrescu, il nuovo talento romeno

Manea ha anche parlato di Ianis Dobrescu, un giovane talento romeno classe 2008 che ha portato al Genoa: “Secondo me sarà un crack. Dragusin ha dimostrato a tanti calciatori romeni che con il lavoro si possono raggiungere gli obiettivi.”

Gudmundsson, futuro all’Inter?

Infine, l’agente ha commentato la situazione di Gudmundsson, un altro calciatore che ha impressionato nell’ultima stagione: “Penso che alla fine andrà all’Inter, a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri.”

Resta sempre aggiornato sul calciomercato e sulle ultime notizie riguardanti Dragusin, Dovbyk e tutti gli altri protagonisti del calcio internazionale su napolipiu.com, la tua fonte di riferimento per il mondo del pallone!