RAI – Doppio colpo in arrivo in casa Napoli: definiti cifre e formula per Marin, c’è l’accordo con l’agente di Buongiorno

Il Napoli ha praticamente chiuso per Rafa Marin e sta lavorando per assicurarsi un altro rinforzo in difesa come Alessandro Buongiorno.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sta per consolidare la sua difesa con due nuovi acquisti di alto profilo. Il club azzurro ha praticamente concluso l’affare per il difensore Rafa Marin, proveniente dal Real Madrid, e sta anche stringendo i tempi per portare Alessandro Buongiorno a Castel Volturno.

I dettagli sull’acquisto di Rafa Marin

Secondo Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, il Napoli ha soffiato il giocatore al Milan in una fase avanzata della trattativa. “La mattinata è stata dedicata alla definizione delle cifre per la recompra. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto, senza obbligo, con una valutazione che si aggira intorno agli otto milioni di euro, inclusi bonus. Marin è pronto a firmare un contratto di cinque anni e sarà una risorsa fondamentale per rimpiazzare Natan nella rosa azzurra.”

Prospettive su Alessandro Buongiorno

In parallelo, il Napoli ha raggiunto un accordo con l’agente di Alessandro Buongiorno, centravanti del Torino, sottolinea Venerato. Nonostante l’interesse di un club di Premier League, il Napoli sembra essere in pole position per il giocatore italiano. “Buongiorno è una priorità per Antonio Conte,” afferma Venerato, “che vede in lui un rinforzo ideale per la sua difesa.” Restano comunque sul tavolo altre opzioni, tra cui lo svincolato Mario Hermoso e Radu Dragusin del Tottenham.

Con questi movimenti sul mercato, il Napoli punta a rafforzare significativamente la sua linea difensiva in vista della prossima stagione. Resta da vedere come queste nuove aggiunte contribuiranno al progetto di Antonio Conte per riportare il club azzurro ai vertici del calcio italiano e europeo.