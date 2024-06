Malfitano: “Kvaratskhelia-Napoli, non si può giocare sui dispettucci. Conte ci parli e lo mandi via se ritiene necessario”

Il giornalista Mimmo Malfitano si è soffermato sul caso Khvicha Kvaratskhelia che continua a tenere banco in casa Napoli.

Mimmo Malfitano, noto giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha espresso il suo punto di vista sul caso Khvicha Kvaratskhelia durante un’intervista a Radio Marte.

Malfitano in particolare ha criticato aspramente l’approccio emotivo nei confronti del giocatore georgiano Kvaratskhelia, sottolineando l’importanza di una gestione equilibrata e razionale da parte del tecnico Antonio Conte. “Non si può giocare sui dispettucci, le cose vanno gestite con equilibrio e razionalità. Mister Antonio Conte parli con Kvara, gli chieda i motivi per cui vuole andare via, e se il mister ritiene opportuno lasciarlo andare, beh, lo mandi altrove”. Il giornalista ha suggerito a Conte di dialogare direttamente con il giocatore per comprendere i suoi desideri e, se necessario, di lasciarlo partire.

L’opinionista ha enfatizzato l’importanza di preservare la motivazione e l’impegno dei giocatori, affermando che se Conte dovesse rilevare una mancanza di volontà da parte di Kvaratskhelia, sarebbe giusto lasciarlo andare. Ha inoltre esortato i procuratori del giocatore a presentare offerte concrete e significative per il bene del club, respingendo l’idea di trattenere i giocatori contro la loro volontà.

“Le motivazioni, le prestazioni e la passione di questi ragazzi non devono venire meno. Se l’alleantore non dovesse riscontrare la giusta voglia, allora dica a Kvaratskhelia: arrivederci e grazie. Il procuratore di Kvara, come quello di Di Lorenzo, porti un’offerta concreta e importante, perché il club non può stare alla loro mercè. C’è chi vorrebbe trattenerli per forza, ma io non sono di questo parere”.