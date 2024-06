KISS KISS – Sul taccuino di Manna c’è Samu Omorodion: partito l’assalto del Napoli per il bomber dell’Alaves

Il Napoli punta Samu Omorodion, talento classe 2004 dell’Atletico Madrid. Su di lui anche Roma e Aston Villa.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo è entrato nel vivo con il Napoli che ha messo nel mirino il giovane talento classe 2004 Samu Omorodion, attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid ma in prestito all’Alaves la scorsa stagione. Il club partenopeo sembra determinato a rinforzare il reparto offensivo con l’aggiunta di questo promettente attaccante, un vero e proprio pallino del neo direttore sportivo Giovanni Manna.

Omorodion, reduce da una stagione impressionante con l’Alaves, ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello in Europa, tra cui la Roma e l’Aston Villa. Sembra però che il Napoli sia pronto a fare di tutto per assicurarsi le prestazioni del potente attaccante nigeriano. Nonostante una precedente offerta di trentacinque milioni di euro respinta dall’Atletico Madrid, il Napoli sembra determinato a non mollare la presa.

Secondo fonti vicine al club, il direttore sportivo Giovanni Manna ha seguito da tempo il progresso di Omorodion e vede in lui un perfetto rinforzo per il progetto di Antonio Conte. Con il tecnico italiano alla guida, il Napoli punta a competere ad alti livelli in tutte le competizioni, e l’acquisto di Omorodion potrebbe rappresentare un passo significativo verso questo obiettivo.

Resta da vedere se il club partenopeo riuscirà a chiudere l’affare per il giovane attaccante, ma una cosa è certa: la determinazione è alta e i tifosi possono aspettarsi una finestra di trasferimenti entusiasmante.