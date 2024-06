Pedullà: “Napoli scatenato sul mercato, Conte accontentato. Marin vicino”

Antonio Conte ha avuto garanzie sul mercato del Napoli. Pedullà: “Oltre a Buongiorno e Hermoso, Marin al 65% sarà azzurro”.

Antonio Conte ha accettato la panchina del Napoli non solo per il fascino della piazza, ma anche per le precise garanzie ricevute sul mercato in entrata. Lo rivela il giornalista Alfredo Pedullà durante la trasmissione Speciale Calciomercato su SportItalia: “Posso dirvi che oltre ad Alessandro Buongiorno il Napoli ha altri importanti obiettivi per rinforzare la difesa”.

Marin al 65% sarà del Napoli, Conte sarà accontentato

Pedullà si sbilancia anche su Diego Marin, giovane talento del Real Madrid: “L’arrivo del centrale del Torino e quello probabile di Mario Hermoso non escludono un’altra operazione da parte del Direttore Sportivo Giovanni Manna. Vi posso dire che Diego Marin al 65% sarà un nuovo calciatore del Napoli. Al 35% invece resterà al Real Madrid. Antonio Conte sarà accontentato, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno intenzione di allestire una grande squadra per il futuro”.

Di Marzio conferma: Marin in dirittura d’arrivo, battuta la concorrenza di Milan e Juve

Anche Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, conferma l’imminente arrivo di Marin al Napoli: “In dirittura d’arrivo il primo acquisto di questa estate di calciomercato del Napoli: si tratta di Rafa Marin del Real Madrid. Tutto ciò nonostante nelle ultime ore ci siano stati dei sondaggi esplorativi da parte di Milan e Juventus. Queste ore saranno decisive per chiudere la trattativa e definire la formula”.

