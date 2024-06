Il Napoli blinda Kvaratskhelia: De Laurentiis fa muro, avanti col rinnovo – CorrSport

Il Napoli è determinato a trattenere Kvaratskhelia. De Laurentiis rifiuta l’offerta del PSG da 100 milioni, Conte vuole allenarlo. Si tratta per il rinnovo: offerti 5 milioni, l’agente ne chiede 7.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Khvicha Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio De Laurentiis fa muro e ha già rifiutato un’offerta non ufficiale del PSG da ben 100 milioni di euro per il talento georgiano.

Conte vuole allenare Kvara, linea comune per trattenerlo

Il neo-allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso chiaramente la sua volontà di allenare Kvaratskhelia e Di Lorenzo, oltre a tutti gli altri membri della rosa. C’è una linea comune tra De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e Conte per far rispettare i contratti in essere e trattenere i pezzi pregiati della squadra.

Trattativa per il rinnovo: il Napoli offre 5 milioni, l’agente ne chiede 7

Il Napoli è al lavoro per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, ma al momento c’è ancora distanza tra l’offerta del club e le richieste dell’entourage del giocatore. Gli azzurri hanno messo sul piatto un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, mentre l’agente del georgiano ne chiede 7. Nonostante la differenza, il Napoli è convinto di poter trovare un accordo e di riuscire a trattenere il suo gioiello.

Continua a seguire napolipiu.com per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato del Napoli e sugli sviluppi della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia!