Tensioni tra Kvaratskhelia e il Napoli nonostante Conte. Proposto rinnovo a 4,5 milioni, l’agente chiede 6-7. La verità sulla rottura.

Il rapporto tra Kvaratskhelia e il Napoli sembra essersi incrinato, nonostante l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

La verità sulla rottura tra Kvara e il Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le dichiarazioni dell’agente e del padre del georgiano hanno messo in luce una profonda spaccatura tra le parti, alimentata dall’interesse del PSG.

Il PSG tenta Kvara con un’offerta faraonica

Il club parigino avrebbe proposto a Kvaratskhelia un ingaggio tra gli 8 e i 9 milioni di euro a stagione, bonus compresi, per i prossimi 4 anni. Un’offerta che fa gola al giocatore e al suo entourage, ma che si scontra con la ferma volontà del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di trattenere il talento georgiano.

De Laurentiis irremovibile: Kvara incedibile

ADL ha respinto senza esitazioni le proposte del PSG per Kvaratskhelia, rifiutando offerte crescenti da 80, 100 e 110 milioni di euro. Per il presidente azzurro, Kvara è incedibile e non si muove, forte del contratto che lega il giocatore al Napoli fino al 2027.

Trattativa per il rinnovo: distanza tra offerta e richiesta

Il Napoli è consapevole della necessità di adeguare l’ingaggio di Kvaratskhelia, attualmente di 1,5 milioni a stagione con i bonus. Il club ha proposto un prolungamento fino al 2029 a 4,5 milioni annui con i bonus, senza clausola rescissoria. L’agente del giocatore, però, chiederebbe tra i 6 e i 7 milioni più bonus, una cifra che al momento sembra distante dalla proposta azzurra.

