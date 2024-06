Manna vola in Germania per ricucire lo strappo con Kvara: il retroscena

Giovanni Manna, DS del Napoli, pronto a volare in Germania per incontrare l’agente Jugeli e ricucire lo strappo con Kvaratskhelia. Kvara aveva dato disponibilità al rinnovo anche senza Champions.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, potrebbe volare in Germania nei prossimi giorni per incontrare Jugeli, agente di Kvaratskhelia, nel tentativo di ricucire lo strappo creatosi dopo le recenti dichiarazioni del procuratore del calciatore georgiano.

Il retroscena: Kvara aveva dato disponibilità al rinnovo anche senza Champions

Il quotidiano rivela un interessante retroscena: l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli aveva rinnovato l’entusiasmo di Kvaratskhelia, che aveva dato la disponibilità a restare in azzurro e a trattare il rinnovo del contratto anche senza la qualificazione alla Champions League, obiettivo fallito nella stagione del decimo posto.

Le dichiarazioni di Kvara sull’amore per il Napoli e Maradona

Il Corriere dello Sport ricorda anche le recenti dichiarazioni di Kvaratskhelia sull’amore per il Napoli e per Maradona: “Voglio fare felici i tifosi del Napoli e della Georgia”, aveva detto il georgiano prima dell’Europeo all’Uefa. E a The Players’ Tribune aveva aggiunto: “Passare al Napoli è stato tutto merito di mio padre Badri. Il suo idolo era Maradona. Il mio agente mi disse che non si poteva dire di no al Napoli, al club di Maradona!”.

Il parallelismo con Maradona e il braccio di ferro con Ferlaino

Il quotidiano traccia anche un parallelismo con la storia di Maradona che, nell’estate 1989, fu tentato dall’Olympique Marsiglia di Tapie ma alla fine rimase al Napoli dopo un braccio di ferro con il presidente Ferlaino, contribuendo al bis scudetto degli azzurri.

