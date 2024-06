Kvara-Napoli, ecco cosa ha spinto l’agente a minacciare l’addio

Il Corriere dello Sport critica l’operato di Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, dopo le dichiarazioni sull’addio al Napoli. “Un pasticcio come peggio non si poteva, mentre Kvara si dice felice di giocare per il club di Maradona”.

Le recenti dichiarazioni di Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, riguardo alla volontà del georgiano di lasciare il Napoli “per giocare la Champions” hanno scosso l’ambiente azzurro.

L’agente di Kvara nel mirino dopo le dichiarazioni sull’addio al Napoli

Il Corriere dello Sport critica duramente l’operato del procuratore, definendo la situazione “un pasticcio come peggio non si poteva”.

“Se Kvara guadagna solo 1,4 milioni, il suo procuratore non è proprio bravissimo”

Il quotidiano mette in discussione le capacità di Jugeli, sottolineando come Kvaratskhelia, dopo essere stato protagonista dello scudetto del Napoli e aver sfiorato il Pallone d’Oro, guadagni appena 1,4 milioni di euro (bonus compresi). “Vuol dire che il tuo procuratore non è proprio bravissimo”, scrive il Corriere dello Sport.

Jugeli “prova a forzare la mano in maniera maldestra”

Secondo il quotidiano, Jugeli, consapevole di non aver gestito al meglio la situazione, starebbe cercando di forzare la mano in maniera maldestra con una doppia intervista alla tv georgiana, annunciando la volontà di lasciare Napoli ma provando al contempo a tenere fuori Kvara: “Non abbiamo parlato con lui”. Un comportamento definito “un gioco delle tre carte in versione caucasica”.

Le dichiarazioni di Kvara sull’amore per il Napoli e Maradona

A contrasto con le parole di Jugeli, il Corriere dello Sport riporta le recenti dichiarazioni di Kvaratskhelia a The Players’ Tribune in vista degli Europei: “Sono felice di giocare per il club di Maradona. È merito di mio padre se sono a Napoli”. Un segnale dell’attaccamento del georgiano alla maglia azzurra.

