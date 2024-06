Lobotka rassicura i tifosi: “A Napoli mi trovo benissimo, il club vuole che resti”

Stanislav Lobotka, ha dichiarato ai media slovacchi di trovarsi bene a Napoli e che il club vuole trattenerlo. Ricorda con emozione i festeggiamenti per lo scudetto.

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni rassicuranti sul suo futuro in azzurro dopo la vittoria della Slovacchia contro il Belgio all’esordio all’Europeo: “Il Napoli mi ha contattato e vuole che continui con loro. A Napoli mi trovo bene”.

“A Napoli la gente ha una grande mentalità, si mangia benissimo”

Lobotka ha espresso il suo apprezzamento per la città partenopea e il suo stile di vita: “La gente lì ha una grande mentalità, si mangia benissimo. Lì non piove molto, non c’è neve, ma ci sono tante spiagge ed è bellissimo”.

Il ricordo dei festeggiamenti per lo scudetto: “Per un momento ho pensato che mi avrebbero strappato tutti i vestiti”

Il centrocampista slovacco ha anche raccontato un divertente aneddoto legato ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli: “Sapevo che i napoletani amassero il calcio, ma non credevo che sarei rimasto in mutande dopo la partita. Era una situazione folle. Per un momento ho pensato che mi avrebbero strappato l’intero set di vestiti. Fortunatamente mi hanno lasciato almeno i boxer”.

Lobotka rassicura i tifosi del Napoli

Le parole di Lobotka suonano come una rassicurazione per i tifosi del Napoli, preoccupati per il suo futuro dopo le voci di un possibile interesse di altri club e le perplessità sulla sua compatibilità con il gioco di Conte. Il centrocampista sembra sereno e convinto di poter proseguire la sua avventura in azzurro.

