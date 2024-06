Sostituto di Lobotka: Auriemma rivela il piano di Conte

Raffaele Auriemma svela che Pierre Hojbjerg, ex calciatore di Antonio Conte al Tottenham, potrebbe sostituire Stanislav Lobotka in caso di cessione del centrocampista slovacco a una big come il Barcellona.

Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, è conscio che l’organico attuale, seppur competitivo, potrebbe subire diverse modifiche in vista della prossima stagione. Tra i possibili partenti c’è anche Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco che, pur non spingendo per la cessione, potrebbe essere ceduto in caso di offerte importanti da parte di una big come il Barcellona.

Auriemma: “Hojbjerg possibile sostituto di Lobotka”

In caso di partenza di Lobotka, chi potrebbe prendere il suo posto nel centrocampo del Napoli? A rispondere a questa domanda è il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto durante la trasmissione Si gonfia la rete su Tele A: “Vi dico io chi potrebbe approdare al Napoli. Il nome è quello di Pierre Hojbjerg, ex calciatore di Antonio Conte, in forza al Tottenham”.

Hojbjerg, un profilo di esperienza per il centrocampo azzurro

Pierre Hojbjerg, centrocampista danese attualmente in forza al Tottenham, rappresenterebbe un innesto di esperienza e qualità per il centrocampo del Napoli. Già allenato da Antonio Conte durante la sua esperienza sulla panchina degli Spurs, Hojbjerg ha un valore di mercato di circa 18 milioni di euro secondo Transfermarkt.

