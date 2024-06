Sky: “Kvara non si tocca, Conte entusiasta del Georgiano”

Il Napoli non prenderà in considerazione nessuna offerta per Kvaratskhelia, nemmeno dal PSG. Il georgiano entusiasta di Conte, gioco delle parti per il rinnovo.

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha fatto chiarezza sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, al centro di un botta e risposta tra il suo entourage e il club azzurro. Secondo Ugolini, la posizione del Napoli è netta: “Kvara non si tocca. E poco importa che l’agente del giocatore non l’abbia per nulla toccata piano dichiarando le intenzioni di lasciare Napoli. Il club ha risposto, per le rime: Kvaratskhelia resta e nessuna offerta verrà presa in considerazione, neanche i milioni del PSG”.

Kvara entusiasta di Conte, possibile gioco delle parti per il rinnovo

Nonostante le dichiarazioni dell’entourage di Kvaratskhelia, Ugolini rivela che il giocatore, in una telefonata con il nuovo allenatore Antonio Conte, ha manifestato grande entusiasmo. Questo fa pensare a un possibile gioco delle parti: “La necessità dell’entourage del giocatore di fare la voce grossa per ottenere il giusto riconoscimento contrattuale, e quella del Napoli di fare uno sforzo senza sforare i parametri imposti dal bilancio”.

Kvaratskhelia sarà il giocatore più pagato dopo l’addio di Osimhen

Ugolini sottolinea che, dopo la partenza di Osimhen, Kvaratskhelia diventerà il giocatore più pagato della rosa del Napoli, “a fronte anche di un rendimento stagionale che non si è discostato di molto dalle medie del primo anno”. Questo rappresenta “un motivo in più da parte del Napoli per non cambiare idea” sulla volontà di trattenere il talento georgiano.

