Pedullà: “De Laurentiis ha aumentato l’offerta del Napoli per Buongiorno. Ecco cosa filtra”

Alessandro Buongiorno, talentuoso difensore del Torino, è il principale obiettivo del Napoli per rinforzare la propria retroguardia. A confermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, che attraverso il proprio canale Youtube ha fatto luce sulla trattativa:

Buongiorno, il primo nome sulla lista di Conte per la difesa del Napoli

“Buongiorno vuole il Napoli, ma non una novità. È il primo della lista di Conte, poi potrebbero arrivare altri due difensori, tipo Hermoso. Ma con Buongiorno, Conte va accontentato”.

Cairo punta a una maxi plusvalenza, il Napoli alza l’offerta

Urbano Cairo, presidente del Torino, vuole realizzare una plusvalenza importante con la cessione di Buongiorno, puntando a guadagnare una cifra simile a quella incassata per Bremer:

“Vorrebbe guadagnare la stessa cifra che ha incassato per Bremer: è stato molto bravo a prendere 50 milioni, quando tutti pensavano che non avrebbe incassato più di 30”, ha rivelato Pedullà.

Il Napoli, dal canto suo, ha già presentato un’offerta di “30+5 milioni” e, secondo il giornalista, “sotto traccia abbia anche aumentato per avvicinarsi a 40”.

Buongiorno vuole il Napoli, ma rispetta il Torino

Nonostante la forte volontà di Buongiorno di vestire la maglia azzurra, il difensore nutre un grande rispetto per il Torino: “Buongiorno vuole andare al Napoli, ma rispetta troppo il Torino e non lo dirà mai”, ha sottolineato Pedullà.

