Calciomercato Napoli: Affondo per Rafa Marin, Hermoso e Buongiorno restano nel mirino

Il Napoli accelera per Rafa Marin del Real Madrid, valutato 7 milioni di euro. Secondo DAZN, il suo arrivo non esclude Hermoso e Buongiorno, molto dipenderà dalle uscite.

Napoli, affondo per Rafa Marin del Real Madrid

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con importanti aggiornamenti per quanto riguarda il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da DAZN, il club azzurro sta accelerando per Rafa Marin, talentuoso difensore del Real Madrid, valutato circa 7 milioni di euro. La trattativa sembra essere a buon punto, con il Napoli determinato a rinforzare la propria retroguardia.

Hermoso e Buongiorno restano nel mirino

L’eventuale arrivo di Rafa Marin non andrebbe a modificare le strategie del Napoli riguardo agli altri due obiettivi per la difesa: Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno. Molto dipenderà dalle possibili uscite, con tutti i profili attualmente presenti in rosa che potrebbero essere potenzialmente in discussione.

Un calciomercato intenso per il Napoli

Il calciomercato del Napoli si preannuncia intenso e ricco di colpi, con la dirigenza azzurra impegnata su più fronti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva, in grado di lottare per traguardi importanti sia in Italia che in Europa.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato del Napoli e sugli sviluppi delle trattative per Rafa Marin, Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno su napolipiu.com, la tua fonte di riferimento per non perdere nemmeno un dettaglio sulle mosse del club azzurro!