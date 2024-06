Alvino: “Chiesa fortissimo, ma quante sceneggiate. Vi dico perchè ADL ha scelto Conte”

Carlo Alvino elogia il talento di Federico Chiesa, ma critica le sue “sceneggiate” in campo. Poi svela un retroscena su Antonio Conte.

Carlo Alvino, noto giornalista partenopeo sempre attento alle vicende del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare di Federico Chiesa, calciatore accostato con insistenza agli azzurri. “Chi mette in discussione le sue qualità capisce poco di calcio, è un talento”, ha dichiarato Alvino, prima di muovere una critica all’atteggiamento del giocatore in campo: “Tante volte l’ho criticato perché accentuava cadute, faceva finta di subire colpi dagli avversari e questo tipo di calciatori a me proprio non piace”.

Il consiglio di Alvino a Chiesa: “Segui l’esempio di Cavani”

Alvino ha poi citato l’esempio di Cavani, ex attaccante del Napoli, come modello da seguire per Chiesa: “Ricordo che Cavani era cattivissimo in campo, ma non faceva sceneggiate. Chiesa dovrebbe cambiare questo atteggiamento e diventerebbe ancora più forte. E’ solo un consiglio da parte mia”.

Alvino su Conte: “Nomea errata di persona serissima e attenta ai dettagli”

Riguardo al neo allenatore del Napoli, Antonio Conte, Alvino ha espresso un parere controcorrente: “Si porta dietro la nomea di persona serissima e molto attenta ai dettagli. De Laurentiis, dopo aver sbagliato tutto quest’anno, s’è affidato a Conte ed al suo staff proprio per questo”, ha dichiarato il giornalista, suggerendo che la reputazione di Conte come persona rigida e meticolosa potrebbe essere errata.

