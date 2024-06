Il Napoli di Antonio Conte è ad un passo dal mettere a segno un colpo in difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante lo speciale ‘Calciomercato – L’Originale’, gli azzurri sono vicinissimi a chiudere per Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Real Madrid, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves.

Domani la chiusura: i dettagli dell’operazione

Di Marzio ha svelato i dettagli dell’operazione: “Prosegue ad oltranza la trattativa per Rafa Marin tra Napoli e Real Madrid, trattativa proseguita anche oggi. E che domani mattina dovrebbe chiudersi. Arriverà a titolo definitivo intorno ai 10-12 milioni di euro, si sta strutturando la formula definitiva e quindi domattina ci si aspetta la chiusura. Ci sarà la recompra da parte del Real Madrid nell’accordo. Si tratta di un classe 2002, è quindi anche un investimento per il futuro”.

Rafa Marin al Napoli a titolo definitivo con recompra per il Real Madrid

Ulteriori dettagli sull'accordo tra Napoli e Real Madrid per Rafa Marin arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio: "Il Napoli attende Rafa Marin. Nella giornata di mercoledì 20 giugno è attesa la chiusura definitiva dell'operazione. Nella giornata di martedì 18 giugno, il Napoli ha trattato ad oltranza con il Real Madrid e ora la chiusura è prossima. Il difensore classe 2002, la scorsa stagione al Deportivo Alaves, si trasferirà in azzurri a titolo definitivo per poco più di 10 milioni di euro. Si sta definendo la formula dell'operazione, ma il Real Madrid manterrà il diritto di recompra per Rafa Marin".

Un colpo importante per il Napoli di Conte, che si assicura un difensore di prospettiva come Rafa Marin a titolo definitivo, con il Real Madrid che manterrà il diritto di recompra sul giocatore.

