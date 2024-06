Il Napoli su Hummels: l’ultima idea di Manna per la difesa. Le condizioni che potrebbero sbloccare l’affare

L’ultima idea di Manna per rinforzare la difesa del Napoli corrisponde al nome di Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo del Napoli prende una svolta decisiva con l’interesse per Mats Hummels, veterano della difesa tedesca, attualmente al centro delle trattative tra diverse squadre di Serie A. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club partenopeo, ha manifestato un vivo interesse nel portare il difensore a Napoli per la prossima stagione.

Hummels, 35 anni e ancora in splendida forma fisica con 40 partite stagionali alle spalle e 4 gol segnati, sembra essere al centro di una disputa tra le grandi del campionato italiano. La Roma ha già espresso un forte interesse per il giocatore, ma il Napoli non è da meno nella corsa per assicurarsi i suoi servigi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le richieste di Hummels sono chiare: desidera continuare a giocare a livello competitivo per almeno altre due o tre stagioni, con un contratto che si aggira intorno ai 3 milioni di euro annui. Nonostante la sua età, il difensore tedesco ha dimostrato di mantenere un livello di prestazioni elevato, tanto da rimanere una figura di spicco anche in nazionale fino a novembre 2023. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“La Roma, dicevamo, s’è già informata per benino: ha raccolto dati e sensazioni attraverso l’entourage di Hummels, che l’ha proposto a Ghisolfi, e ha messo insieme i pezzi di un puzzle che racconta la sua voglia di continuare a giocare ancora per un po’, meglio ancora se per 2 o 3 anni; con un ingaggio da più o meno 3 milioni a stagione. Il difensore tedesco ha 35 anni, ne compirà 36 il 16 dicembre, ma fisicamente è ancora esplosivo: 40 partite stagionali, 4 gol e l’ultima con la nazionale il 21 novembre 2023 a Vienna contro l’Austria. Ha creduto anche nella possibilità di giocare l’Europeo, ma alla fine non è stato convocato”.

Il Napoli, in cerca di rinforzi strategici per la difesa, sembra pronto a giocarsi le sue carte per assicurarsi Hummels, capace non solo di portare esperienza ma anche leadership in campo, qualità che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione sotto la guida di Antonio Conte.