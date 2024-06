Il Napoli blinda Kvaratskhelia con una super proposta, il CorSport: “Conte lo ritiene imprescindibile”

Il Napoli di Conte ripartirà sicuramente da Khvicha Kvaratkshelia. Il georgiano è troppo importante per il progetto tecnico del club.

Il Napoli si prepara a blindare Khvicha Kvaratskhelia con una proposta irrinunciabile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte è determinato a farne una colonna portante del suo progetto tecnico. Il talentuoso georgiano è considerato essenziale per il futuro del club partenopeo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha respinto un’offerta da 110 milioni di euro dal Psg, confermando così il suo impegno nel trattenere Kvaratskhelia. Il direttore sportivo Giovanni Manna è stato al lavoro per trovare un accordo che possa soddisfare le ambizioni del giocatore e le esigenze finanziarie del club.

Secondo fonti vicine alla trattativa, il Napoli sta proponendo un contratto che potrebbe superare i 6 milioni di euro all’anno, inclusi bonus, con l’inclusione di una clausola rescissoria. Questa offerta rappresenta un adattamento ai nuovi parametri finanziari del club, che dovrà affrontare una stagione senza competizioni europee.

Manna e Jugeli, rappresentanti di Kvaratskhelia, hanno recentemente incontrato i dirigenti del Napoli a Milano per discutere dei dettagli contrattuali. Il giocatore, entusiasta della visione di Conte per il Napoli, ha riaperto la trattativa nonostante l’interesse di altri club.

“Aurelio De Laurentiis è al suo fianco, perfettamente d’accordo, e ha rifiutato un’offerta da 110 milioni del Psg. Manna e Jugeli si sono incontrati a Milano una ventina di giorni fa e hanno discusso per due giorni. Il giocatore era entusiasta del nuovo allenatore e aveva riaperto la trattativa di prolungamento, nonostante la distanza tra domanda: tra 6 e 7 milioni con i bonus, più clausola rescissoria in stile Osi; e offerta: tra 4 e 5 milioni con i bonus, senza clausola. Una super proposta per i nuovi parametri del Napoli senza Champions, Europa League e finanche Conference“.

Il Napoli si prepara quindi a blindare il futuro di Kvaratskhelia con una strategia chiara e un’impegno finanziario significativo, in linea con le nuove sfide che il club dovrà affrontare nella prossima stagione.