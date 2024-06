Napoli, tre amichevoli di lusso a Castel di Sangro: Ecco le avversarie

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al meglio per la prossima stagione con un ritiro a Castel di Sangro e tre amichevoli di lusso contro i turchi dell’Adana Demirspor, il Brest e il Girona.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a preparare al meglio la prossima stagione con un ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 24 luglio al 9 agosto. Come rivelato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri disputeranno tre amichevoli di lusso durante il ritiro.

Sfida all’Adana Demirspor il 28 luglio

Il 28 luglio il Napoli affronterà l’Adana Demirspor, compagine turca che nella scorsa stagione ha conquistato un posto in Conference League.

Test contro il Brest il 31 luglio

Tre giorni dopo, il 31 luglio, gli azzurri se la vedranno con il Brest, squadra francese che nell’ultima Ligue 1 si è classificata al terzo posto, staccando un biglietto per l’Europa.

Girona per l’ultima amichevole il 3 agosto

L’ultima amichevole in programma sarà il 3 agosto contro il Girona, altra formazione di alto livello che in Liga ha chiuso al terzo posto approdando in Conference League.

Un ritiro impegnativo

Conte avrà quindi modo di testare la sua nuova squadra contro avversari di livello prima del via della stagione ufficiale. Un ritiro intenso e impegnativo per arrivare pronti all’esordio.

Coppa Italia anticipata

Il ritiro di Castel di Sangro è stato inoltre leggermente anticipato per consentire al Napoli di preparare al meglio l’esordio in Coppa Italia.

