Napoli: Juan Jesus, Ostigard e Natan in vendita. Rrahmani resta – REPUBBLICA

Aria di cambiamento in casa Napoli, con la difesa che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione durante il calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, gli azzurri avrebbero messo in vendita ben tre difensori: Juan Jesus, Ostigard e Natan.

Napoli: tre difensori sul mercato. Solo Rrahmani sicuro del posto con Conte

L’unico calciatore che sembra essere certo di rimanere al Napoli e di far parte del progetto di Antonio Conte è Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, infatti, è considerato un punto fermo della retroguardia azzurra e non sarebbe sul mercato.

Se arrivano offerte, il Napoli è pronto a cedere e acquistare

Per quanto riguarda gli altri difensori, invece, la situazione è ben diversa. La Repubblica non ha dubbi: “Juan Jesus, Ostigard e lo stesso Natan sono tutti sul mercato, qualora arrivassero proposte”. Il Napoli, dunque, sarebbe pronto a valutare eventuali offerte per i tre giocatori e, in caso di cessione, a reinvestire sul mercato per acquistare nuovi difensori.

Una situazione fluida, quella della difesa del Napoli, che potrebbe subire importanti cambiamenti nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per Juan Jesus, Ostigard e Natan, ma la sensazione è che gli azzurri siano pronti a rivoluzionare il reparto per adattarlo alle esigenze tattiche di Conte.

