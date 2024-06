Calzona si confessa: “Napoli, mi dispiace! Volevo aiutare, ma la stagione era già storta”

Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli e CT della Slovacchia ha parlato della sua esperienza sulla panchina del club partenopeo.

Francesco Calzona, attuale CT della nazionale slovacca di Hamsik e Lobotka ed ex allenatore del Napoli, è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina azzurra in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

Calzona: “Napoli, mi dispiace! Ci tenevo tanto ad aiutare la squadra”

“Ci tenevo tanto, sono legatissimo alla città e alla squadra: per questo mi dispiace ancora che i risultati non siano stati quelli che speravamo, al di là dei miglioramenti evidenziati da un bel po’ di parametri. Nel calcio capita”, ha dichiarato Calzona, sottolineando il suo dispiacere per non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati durante la sua breve parentesi alla guida del Napoli.

“Non sono un semplice secondo, faccio l’allenatore da sempre”

Calzona ha poi respinto l’etichetta di “secondo” che spesso gli viene attribuita: “Mi hanno messo addosso l’etichetta di ‘secondo’, ma io faccio l’allenatore da sempre. L’aiuto chirurgo sa operare oppure no? Suvvia, altro che diminutio”.

“Mai pentito di aver allenato il Napoli, auguro agli azzurri di tornare al vertice”

Alla domanda se gli Europei siano arrivati al momento giusto per fargli dimenticare l’amarezza di Napoli, Calzona ha risposto: “Lo ripeto: al Napoli voglio molto bene e ci tenevo ad aiutare la squadra. Ma la stagione aveva preso una piega storta e non c’è stato modo di invertire la rotta”.

L’ex allenatore azzurro ha poi precisato di non essersi mai pentito di aver accettato il doppio incarico con il Napoli e la Slovacchia: “Mai, mi tengo stretto l’orgoglio di aver allenato il Napoli, anche se è durata per tre mesi e non è andata come speravo. Auguro agli azzurri di ritornare al vertice e guardo avanti a testa alta, senza amarezza. Sono in missione per la Slovacchia e ne vado molto fiero”.

