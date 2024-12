Classifica senza errori arbitrali 17 giornata serie A: Como e Monza penalizzate

Male la direzione di Massa al Brianteo: non visto un rigore solare per i brianzoli. Feliciani e Giua sotto la sufficienza nella 17ª giornata.

Non positiva la giornata arbitrale. Male Feliciani, peggio Giua. Penalizzato il Monza.

Monza – Juventus 1 – 2, Massa (Fabbri – Maresca).

Incredibile il calcio di rigore negato al Monza. Il mani di McKennie è visibile anche su Marte ma non per Massa, peggio assistito alla sala VAR da Fabbri e Maresca.

Atalanta – Empoli 3 – 2, Feliciani (Ghersini – Doveri).

Il momentaneo pareggio (2 a 2) toscano giunge su calcio di rigore praticamente inesistente. Feliciani è indotto nell’errore dal richiamo della sala VAR per la revisione del normale contatto tra Djimsiti e Grassi, avvenuto in area nerazzurra.

Inter – Como 2 – 0, Giua (Maggioni – Sozza).

Subito in campo dopo la discussa conduzione di Juventus – Venezia della settimana scorsa, Giua non brilla a Milano, soprattutto sul piano disciplinare. Sono tanti i cartellini gialli risparmiati ai giocatori nerazzurri.

Incredibili i tanti falli commessi su Fadera e non sempre ravvisati da Giua. Sui 13 falli fischiati all’Inter sono solo 5 i falli fischiati sul fantasista lariano. Al 16′ Giua si perde l’aggancio falloso di Barella ai danni di Fadera.

Al 24’ è ammonito Bisseck per il duro intervento in ritardo su Belotti, ma al 25’ è perdonato inspiegabilmente Dumfries per il duro intervento su Fadera.

35’ passa in cavalleria anche il fallo, ancora, di Barella, ancora, su Fadera, risolto con l’assegnazione di una rimessa laterale. In cavalleria passano anche i falli di Calhanoglu (duro su Fadera al 51’), di Lautaro su Kempf (57’) e Bastoni su Belotti al 60’.

Non fa sconti Giua agli ospiti e al 64’ ammonisce Da Cunha per fallo su Mkhitaryan. Non è finita. Dopo essersi intenerito con Zielinski, brutto intervento su Da Cunha all’84’ e perdonato del cartellino giallo pure Lautaro, in scivolata e in ritardo su Goldaniga all’85’, Giua mostra i muscoli ancora con gli ospiti. All’87’ ammonito senza esitazioni Mazzitelli per fallo su Carlos Augusto. Così è, se vi pare!

Classifica senza errori arbitrali 17 giornata serie A 2024/2025



Ecco la classifica senza errori arbitrali aggioranta alla 17 giornata dle campionato di serie A 2024/2025

Classifica reale Punti Classifica virtual/e Punti Atalanta 40 Napoli 38 Napoli 38 Atalanta 37 -3 Inter* 37 Inter* 37 Lazio 34 Lazio 32 -2 Fiorentina* 31 Fiorentina* 30 -1 Juventus 31 Bologna* 28 Bologna* 28 Udinese 27 +4 Milan* 26 Juventus 24 -7 Udinese 23 Milan* 22 -4 Empoli 19 Roma 22 +3 Roma 19 Torino 20 +1 Torino 19 Empoli 19 Genoa 16 Como 17 +2 Lecce 16 Lecce 16 Como 15 Parma 16 +1 Parma 15 Cagliari 15 +1 Verona 15 Genoa 15 -1 Cagliari 14 Venezia 16 +3 Venezia 13 Verona 11 -4 Monza 10 Monza 10

* Una gara in meno.

