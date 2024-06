Fabian Ruiz: “Sento spesso Di Lorenzo, felice per lo Scudetto del Napoli”

Fabian Ruiz, ex centrocampista azzurro, parla di Di Lorenzo, lo Scudetto del Napoli e della sfida tra Spagna e Italia a Euro 2024.

Fabian Ruiz, centrocampista del Paris Saint Germain ed ex giocatore del Napoli, ha parlato del suo legame con Giovanni Di Lorenzo e dei bei ricordi degli anni trascorsi in azzurro.

Fabian Ruiz e il legame con Napoli e Di Lorenzo

In vista della sfida di domani tra Spagna e Italia a Euro 2024, Ruiz ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Mi sento spesso con Giovanni Di Lorenzo, ho bei ricordi con lui a Napoli e quando ci incrociamo poi parliamo spesso dopo ogni partita. Ho voglia anche di incontrare mister Spalletti e Donnarumma”.

Fabian sulla sfida tra Spagna e Italia: “Siamo due squadre simili, vincerà chi farà meno errori”

Riguardo alla partita di domani contro l’Italia di Spalletti, Fabian Ruiz ha sottolineato le similitudini tra le due squadre: “Nell’Italia ci sono tanti giocatori e tanta qualità dei singoli. Siamo due squadre molto simili, a entrambe piace giocare da dietro e tenere il pallino del gioco. Domani sera vincerà chi farà meno errori. Abbiamo fatto una bella partita contro la Croazia, era importante iniziare nel migliore dei modi la competizione”.

Il centrocampista spagnolo ha poi aggiunto: “Sappiamo che contro l’Italia sarà dura: è una squadra forte, con giocatori di qualità e un allenatore a cui piace giocare a calcio come noi. Speriamo di fare meglio di loro e portare a casa i tre punti”.

Fabian felice per lo Scudetto del Napoli: “Ho tanti amici lì, provo un grande affetto”

In conferenza stampa, Fabian Ruiz ha espresso la sua gioia per la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli nella stagione 2022-2023: “Per il Napoli sono stato molto contento per la vittoria dello Scudetto, ho tanti amici lì e provo un grande affetto per quella realtà. Sono felice per tutti i giocatori che hanno vinto lo Scudetto l’anno scorso”.

