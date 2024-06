KISS KISS – Giovanni Di Lorenzo vuole lasciare Napoli. Il capitano non andrà in ritiro

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo deciso a dire addio, non parteciperà al ritiro di Castel di Sangro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha scosso il calcio e di conseguenza tutto il mondo partenopeo con la sua decisione di lasciare il club, ribadita nelle ultime ore. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla redazione di Kiss Kiss Napoli hanno rivelato un retroscena esplosivo sulla situazione del difensore.

Secondo quanto riportato, il procuratore del calciatore ha incontrato Di Lorenzo per discutere degli sviluppi emersi durante un incontro con l’allenatore Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna. Al momento, sembra che non ci siano margini per una riconciliazione tra il giocatore e il club.

Il calciatore, stando alle fonti di Kiss Kiss Napoli, avrebbe manifestato chiaramente il suo desiderio di non rimanere a Napoli e sarebbe persino disposto a restarsene seduto in tribuna per quattro anni se non dovesse essere ceduto. Questa posizione ha creato una frattura evidente tra il capitano, reduce da uno storico scudetto con il Napoli, e la dirigenza partenopea.

Inoltre, sembra che Di Lorenzo abbia preso una decisione ancor più drastica: saltare il ritiro estivo a Castel di Sangro, previsto dopo le due settimane di vacanze concesse al termine del campionato europeo. Questo gesto di diserzione potrebbe complicare ulteriormente la già tesa situazione contrattuale e societaria.

Il futuro del calciatore sembra destinato a essere deciso dopo un nuovo incontro che seguirà gli impegni con la Nazionale. Al momento però non emergono segnali positivi per un ravvicinamento tra le parti coinvolte.

Il Napoli, da parte sua, si trova ora di fronte a una delle sfide più delicate degli ultimi tempi: gestire la volontà del proprio capitano e trovare una soluzione che possa salvaguardare gli interessi sportivi e economici del club.