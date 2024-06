Schira: “Napoli, doppio colpo in difesa, dopo Rafa Marin arriva anche il secondo acquisto”

Il Napoli, dopo aver chiuso per Rafa Marin, è fiducioso di finalizzare l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino. Secondo Nicolò Schira, c’è già l’accordo col difensore per un contratto fino al 2029.

Il Napoli si appresta a rinforzare significativamente il proprio reparto difensivo. Dopo aver praticamente chiuso l’accordo per Rafa Marin del Real Madrid, il club azzurro sarebbe fiducioso di mettere a segno un secondo colpo importante: Alessandro Buongiorno del Torino.

Rafa Marin entusiasta del Napoli e di Conte

Rafa Marin è pronto a iniziare la sua avventura in Italia con la maglia del Napoli. Il giovane difensore spagnolo è entusiasta di poter essere allenato da Antonio Conte e di giocare in un campionato competitivo come la Serie A. Il Real Madrid, che crede nelle potenzialità del ragazzo, ha inserito una clausola di ‘recompra’ nell’accordo con il Napoli, potendo così riacquistare il giocatore in futuro a una cifra prestabilita.

Schira: “Napoli fiducioso di chiudere per Buongiorno, accordo col giocatore fino al 2029”

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sui social network, il Napoli non si fermerebbe all’acquisto di Rafa Marin. Il club azzurro sarebbe infatti fiducioso di finalizzare l’affare Alessandro Buongiorno con il Torino. Schira ha dichiarato: “Dopo Rafa Marin il Napoli è fiducioso di finalizzare l’affare di Alessandro Buongiorno. Colloqui in corso con il Torino. Il Napoli ha già raggiunto un accordo con il difensore centrale per un contratto fino al 2029 (€ 2,5 milioni/anno + bonus)”.

Se confermata, questa doppia operazione rappresenterebbe un importante rinforzo per la difesa del Napoli, che si assicurerebbe due giovani talenti di grande prospettiva per il futuro.

