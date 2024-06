Napoli, spunta Djiku del Fenerbahce per la difesa: Il retroscena dalla turchia

Il Napoli segue Alexander Djiku del Fenerbahce. Costa 10 milioni, contratto fino al 2026. Anche la Lazio sul difensore ghanese.

Secondo un clamoroso retroscena rivelato dalla testata turca ajansspor, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Alexander Djiku, difensore centrale del Fenerbahce. Il club azzurro, alla ricerca di rinforzi per la difesa, starebbe monitorando con attenzione il centrale ghanese classe ’94.

Chi è Djiku: il profilo che interessa al Napoli

Djiku è approdato al Fenerbahce a parametro zero nell’estate 2023 dopo l’esperienza allo Strasburgo in Francia. Nell’ultima stagione con la maglia gialloblù ha collezionato 36 presenze tra campionato e Conference League, mettendo a segno 3 gol e confezionando 2 assist. Un profilo che sembra aver catturato l’attenzione del Direttore Sportivo Giovanni Manna e dell’allenatore Antonio Conte.

Il retroscena dalla Turchia: Napoli su Djiku del Fenerbahce

Secondo le fonti turche, Djiku ha un contratto con il Fenerbahce in scadenza nel giugno 2026. Il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che potrebbe rientrare nei parametri del Napoli per un rinforzo difensivo.

La concorrenza della Lazio

Il retroscena dalla Turchia rivela anche un altro dettaglio interessante: la Lazio sarebbe interessata a Djiku, creando una possibile concorrenza per il Napoli sul mercato italiano.

La strategia del Napoli per la difesa

Nonostante l’interesse per Djiku, la priorità del Napoli per la difesa rimane Alessandro Buongiorno del Torino. Tuttavia, Manna sta monitorando diversi profili che trovano il gradimento di Conte, con l’obiettivo di rinforzare significativamente il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

