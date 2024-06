Italia travolta dalla Spagna agli Europei: l’autogol di Calafiori decide una partita a senso unico

L’Italia crolla contro la Spagna a Euro 2024. Decide un autogol di Calafiori, ma il risultato è bugiardo. Donnarumma evita la goleada. Azzurri mai in partita.

Italia dominata dalla Spagna: l’autogol di Calafiori decide una partita senza storia

L’Italia esce con le ossa rotte dalla sfida contro la Spagna a Euro 2024, perdendo 1-0 grazie a un’autorete di Calafiori a inizio ripresa. Il risultato, tuttavia, non rende giustizia alla netta supremazia delle Furie Rosse, che hanno dominato in ogni aspetto del gioco.

Donnarumma eroe solitario: le sue parate evitano la goleada

Se il passivo non è stato più pesante, il merito è tutto di Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro si è reso protagonista di almeno tre interventi prodigiosi nel primo tempo, tenendo a galla un’Italia in grande difficoltà.

Italia inconsistente: Scamacca isolato, centrocampo in affanno

L’Italia non è mai riuscita a entrare in partita. Scamacca è rimasto isolato in avanti, mentre Jorginho e Pellegrini non sono riusciti a dare ritmo e geometrie al gioco. Nessun tiro in porta per gli Azzurri, solo qualche tentativo velleitario dalla distanza.

Spagna padrona del campo: Yamal e Pedri incantano

La Spagna ha fatto la partita fin dal primo minuto. Cucurella e Yamal sulle fasce, Pedri in mezzo al campo hanno creato costanti grattacapi alla difesa italiana. Nella ripresa, Nico Williams ha sfiorato il raddoppio colpendo una traversa.

Spalletti a corto di idee: i cambi non sortiscono effetto

Neanche i cambi di Spalletti, con gli ingressi di Zaccagni e Retegui, sono riusciti a scuotere un’Italia in evidente difficoltà tecnica e tattica. Gli Azzurri hanno chiuso in apnea, incapaci di creare pericoli alla porta spagnola.

Qualificazione a rischio: ora serve battere la Croazia

La sconfitta complica notevolmente il cammino dell’Italia nel girone. Gli Azzurri si giocheranno tutto nell’ultima partita contro la Croazia, con l’obbligo di vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

